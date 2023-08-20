وظائف شاغرة في مطارات الدمام

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أعلنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.
وأبرزت شركة مطارات الدمام، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف مناوب عمليات خدمة الإطفاء: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص إدارة خدمات الإطفاء والطوارئ، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي صيانة مركبات الإطفاء: شهادة الدبلوم في تخصص صيانة محركات الديزل والبنزين.
وأوضحت شركة مطارات الدمام، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 4 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)