Icon

وظائف شاغرة لدى شركة بوبا Icon وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي Icon وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر Icon الاتحاد يواصل محاولاته لضم محمد صلاح Icon وظائف شاغرة للجنسين في شركة علم Icon وظائف شاغرة لدى الملاحة الجوية Icon السحب والأمطار يرسمان لوحة ربانية على متنزهات الباحة Icon حمدالله يقود التشكيل المثالي بالجولة الثانية Icon لقطات توثق حضور رئيس الاتحاد السعودي نهائي مونديال السيدات 2023 Icon تزكية آل فاضل رئيسًا لـ الأخدود حتى 2027 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مطارات الدمام

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ مساءً
وظائف شاغرة في مطارات الدمام
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مطارات الدمام

وأبرزت شركة مطارات الدمام، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ

وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ

الهلال والنصر.. السعودية انتصرت بقوتها الناعمة

الهلال والنصر.. السعودية انتصرت بقوتها الناعمة

– مشرف مناوب عمليات خدمة الإطفاء: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص إدارة خدمات الإطفاء والطوارئ، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي صيانة مركبات الإطفاء: شهادة الدبلوم في تخصص صيانة محركات الديزل والبنزين.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات الدمام، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 4 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليونيل ميسي يستعيد بريقه مع إنتر ميامي
آخر الاخبار

ليونيل ميسي يستعيد بريقه مع إنتر ميامي

آخر الاخبار
ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح أبيض في الرياض
أخبار أمنية

ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح...

أخبار أمنية
تطوير طريق شمال الناصرة وإنشاء آخر لربط الأحياء بطريق الظهران الجبيل
السعودية اليوم

تطوير طريق شمال الناصرة وإنشاء آخر لربط...

السعودية اليوم
محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي
الرياضة

محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي

الرياضة
معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف
حصاد اليوم

معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب...

حصاد اليوم
التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارات غدًا
السعودية اليوم

التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارات غدًا

السعودية اليوم
11 قتيلاً وعشرات الجرحى حصيلة 3 أيام من اشتباكات عين الحلوة
العالم

11 قتيلاً وعشرات الجرحى حصيلة 3 أيام...

العالم
انطلاق 4 أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء
العالم

انطلاق 4 أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء

العالم