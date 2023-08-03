وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف معهد خدمات البترول

وبيّنت إدارة المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن السيبراني، أمن المعلومات، علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

– مستشار البيئة والصحة والسلامة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مقيم فني/ الرافعات ومعدات الحفر: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)