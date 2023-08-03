وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأهلي ينتظر قرار نجم برشلونة وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن وظائف شاغرة في شركة معادن اكتشاف سلاح فضائي عمره 3 آلاف عام وظائف شاغرة لدى محطة بوابة البحر الأحمر الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات الحرارة اليوم إيلون ماسك يعلن عن ميزة جديدة للفيديوهات المنشورة في X إنذار أحمر لـ عسير: أمطار غزيرة حتى الـ 9 مساءً
أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في مدينة الدمام.
وبيّنت إدارة المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن السيبراني، أمن المعلومات، علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.
– مستشار البيئة والصحة والسلامة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مقيم فني/ الرافعات ومعدات الحفر: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)