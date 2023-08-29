وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في كل من الرياض، والمدينة المنورة.
وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس المهندسين (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.
– كبير المهندسين (المدينة المنورة): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.
– أخصائي تقييم (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.
وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)