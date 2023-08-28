وظائف شاغرة في وزارة الاقتصاد والتخطيط

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أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.
وبينت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محلل اقتصادي: شهادة البكالوريوس في تخصص الاقتصاد.
– مدير عام شؤون المناطق: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 أغسطس 2023م.
وأفادت الوزارة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)