وظائف شاغرة في وزارة الطاقة

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أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.
وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول إدارة صلاحيات الأمن السيبراني.
– أخصائي أول مرصد التقنيات الناشئة/ الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي وتطوير الأعمال.
– أخصائي أول تطوير الأعمال/ الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي وتطوير الأعمال.
– خبير تخطيط.
– أخصائي أول تطوير الموردين.
– خبير تطوير الأعمال.
– أخصائي أول تطوير وتوطين القوى العاملة.
– أخصائي إدارة المخاطر.
– خبير إدارة المخاطر.
– مستشار/ الإدارة العامة لإدارة المخاطر.
وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)