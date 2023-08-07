Icon

سيكو فوفانا يُعيد هدف ماجد عبدالله للأذهان Icon وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي Icon وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية Icon السديس: استراتيجية موحدة ومبادرات لتحقيق الأثر لخدمات رئاسة الحرمين Icon وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية Icon 13 وظيفة شاغرة لدى شركة معادن Icon وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير Icon شركة سرج راعيًا ذهبيًا لـ الاتحاد Icon الدمام تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
صندوق الاستثمارات: 2.23 تريليون ريال حجم الأصول المدارة عام 2022

صندوق الاستثمارات: 2.23 تريليون ريال حجم الأصول المدارة عام 2022

امرأة تصمد بين فكي تمساح 90 دقيقة وتخرج حية

امرأة تصمد بين فكي تمساح 90 دقيقة وتخرج حية

– أخصائي تخدير.

– أخصائي أشعة.

– صيدلاني.

– مساعد منسق الحالة.

– أخصائي طب الأسرة.

– أخصائي علم الأمراض.

– مساعد خبير صحة صناعية.

– أخصائي أمراض النطق واللغة.

– طبيب جراحة تجميلية.

– محلل موارد بشرية.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى 2026
الرياضة

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى...

الرياضة
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم
هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير الجدل
غرائب

هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير...

غرائب
اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا بجبال الألب
غرائب

اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا...

غرائب
نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة
آخر الاخبار

نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة

آخر الاخبار
تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى 35%
السعودية اليوم

تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى...

السعودية اليوم
إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة بتبوك
آخر الاخبار

إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة...

آخر الاخبار
مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية بالعالم
السعودية اليوم

مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية...

السعودية اليوم