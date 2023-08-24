وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير تحليلات الوحدة المالية والتمكين الرقمي: شهادة البكالوريوس والماجستير في تخصصات: (تقنية المعلومات، نظم المعلومات الإدارية، نظم المعلومات).
– محلل رئيسي تسليم التقييم: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية).
وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)