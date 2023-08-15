وظائف شاغرة لدى البريد السعودي

أعلنت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مؤسسة البريد

وأبرزت مؤسسة البريد السعودي، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي دعم العملاء: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير عام التسويق والتخطيط والبحوث: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (التسويق، العلاقات العامة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مؤسسة البريد السعودي، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)