هاتف iPhone 15 الأقوى والأخف بهيكل من التيتانيوم رونالدو يسجل الهدف الأول لـ النصر ضد الشباب القمر الأزرق في سماء السعودية غدًا ومعلومات عن الظاهرة إيلون ماسك يواجه 2200 قضية مرفوعة ضد إكس بسمة بوسيل تشوق جمهورها بأغنية جديدة تشكيلة مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين محادثات سلام بين الأمير هاري والعائلة المالكة وميغان قلقة السعودية تنفذ تجربة هي الأولى عالميًّا بجهاز صرف الأدوية إلكترونيًّا ماتيوس يقود التعاون لفوز ثمين ضد الأخدود وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– سكرتير: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص السكرتارية، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مفتش/ سلامة المشروع: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– مساعد أمين مخزن/ إقليمي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)