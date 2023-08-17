وظائف شاغرة لدى المجدوعي القابضة

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض التابعة للمجموعة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف المجدوعي القابضة

وأبرزت مجموعة المجدوعي القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المشتريات.

– منسق عمليات شحن البضائع.

– فاحص سيارات جديدة (عدد 4 وظائف).

– مساعد موارد بشرية (عدد وظيفتين).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة المجدوعي القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)