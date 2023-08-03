وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام، وخميس مشيط.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير فريق أول/ تحقيق السلامة والمرور (الرياض).

– مساعد مدير الحسابات/ المبيعات (الرياض).

– مساعد مدير الحسابات/ المبيعات (جدة).

– مساعد مدير الحسابات/ المبيعات (الدمام).

– مساعد مدير الحسابات/ المبيعات (خميس مشيط).

– مهندس مشروع (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)