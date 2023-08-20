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وظائف شاغرة لدى الملاحة الجوية

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٨ مساءً
وظائف شاغرة لدى الملاحة الجوية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الملاحة الجوية

وبيّنت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي بيئة.

– مبرمج حاسوبي.

– أخصائي إدارة الأمن السيبراني وحماية البيانات.

– مهندس أنظمة المساعدة الملاحية.

– رئيس قسم التأمين.

– مدير التمويل التجاري.

– رئيس قسم تحليل الأعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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