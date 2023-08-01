وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف بنك التصدير والاستيراد

وبيّنت إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير عام الإدارة الإستراتيجية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة الإستراتيجية)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مستشار تنفيذي أول: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)