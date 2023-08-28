وظائف شاغرة لدى روشن العقارية

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير عمليات التسويق والمشاريع الرقمية.
– مساعد مدير الإنشاءات.
– محلل المحتوى والإعلانات.
– مدير مكتب العمليات.
– مسؤول المشاركة المجتمعية.
وأوضحت شركة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)