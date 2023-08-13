وظائف شاغرة لدى سابك في عدة تخصصات

إتاحة البث المباشر لحفل افتتاح مؤتمر تواصل وتكامل إمارة الرياض تعلن عن نتائج الترشيح النهائي لوظائفها البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة عودة منسوبي التعليم اليوم استعدادًا للعام الدراسي الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول الرقمي للشركات جامعة حفر الباطن تعلن عن وظائف متعاونين للعام الجامعي 1445هـ اليوم.. انطلاق المؤتمر الإسلامي الدولي بمكة المكرمة “سعود الطبية” تحذر من أسباب انخفاض ضغط الدم الوضعي محمد بن سلمان سيحول الشرق الأوسط إلى أوروبا جديدة تقودها الرياض السعودية تسعى للانضمام لتحالف دولي لتصنيع طائرات الجيل السادس
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، عبر حسابها الرسمي (بموقع لينكدإن)، توفر وظائف شاغرة بعدة مجالات إدارية، تقنية، هندسية، وغيرها – وذلك حسب المسميات الوظيفية الموضحة أدناه:
– أخصائي تجربة الموظفين.
(Employee Experience – Employment Promise Realization)
– أخصائي أول تطوير المشاريع.
(Sr. Specialist, Ventures, Project Development)
– مهندس أول ، تخطيط المشاريع.
(Sr. Engineer, Project Planning)
– مهندس عمليات.
(Olefins Process Engineer – Lead Scientist / Sr. Scientist)
– مهندس تنفيذ المشاريع.
(Sr. Engineer, Projects Execution / Permits & Regulations)
– أخصائي أول ، تطوير الأعمال.
(Sr. Specialist, Business Case Development & Economics Model)
– مهندس كيميائي.
(Chemical Engineer)
– أخصائي أول ، تطوير المشاريع.
(Sr. Specialist, Venture and Project Development)
– مدير المشروع.
(Project Manager – Technology Licensing)
– أخصائي أعمال البتروكيماويات.
(Sr. Specialist, Petrochemicals Business)
– أخصائي الواجهات (SAO ، Gov ، إلخ.).
(Leader, Interfaces (SAO, Gov, etc.))
– مهندس عمليات رئيسي.
(Senior/Lead Process Engineer, Manufacturing Process)
– أخصائي أول ، النمذجة الاقتصادية.
(Sr. Specialist, Economic Modeling)
– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف شركة سابك عبر موقعها الرسمي:
بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )