وظائف شاغرة لدى سابك في عدة تخصصات

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، عبر حسابها الرسمي (بموقع لينكدإن)، توفر وظائف شاغرة بعدة مجالات إدارية، تقنية، هندسية، وغيرها – وذلك حسب المسميات الوظيفية الموضحة أدناه:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي تجربة الموظفين.

(Employee Experience – Employment Promise Realization)

– أخصائي أول تطوير المشاريع.

(Sr. Specialist, Ventures, Project Development)

– مهندس أول ، تخطيط المشاريع.

(Sr. Engineer, Project Planning)

– مهندس عمليات.

(Olefins Process Engineer – Lead Scientist / Sr. Scientist)

– مهندس تنفيذ المشاريع.

(Sr. Engineer, Projects Execution / Permits & Regulations)

– أخصائي أول ، تطوير الأعمال.

(Sr. Specialist, Business Case Development & Economics Model)

– مهندس كيميائي.

(Chemical Engineer)

– أخصائي أول ، تطوير المشاريع.

(Sr. Specialist, Venture and Project Development)

– مدير المشروع.

(Project Manager – Technology Licensing)

– أخصائي أعمال البتروكيماويات.

(Sr. Specialist, Petrochemicals Business)

– أخصائي الواجهات (SAO ، Gov ، إلخ.).

(Leader, Interfaces (SAO, Gov, etc.))

– مهندس عمليات رئيسي.

(Senior/Lead Process Engineer, Manufacturing Process)

– أخصائي أول ، النمذجة الاقتصادية.

(Sr. Specialist, Economic Modeling)

رابط التقديم على وظائف سابك:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف شركة سابك عبر موقعها الرسمي:

بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )