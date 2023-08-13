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وظائف شاغرة لدى سابك في عدة تخصصات

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ صباحاً
وظائف شاغرة لدى سابك في عدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك،  عبر حسابها الرسمي (بموقع لينكدإن)، توفر وظائف شاغرة بعدة مجالات إدارية، تقنية، هندسية، وغيرها – وذلك حسب المسميات الوظيفية الموضحة أدناه:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي تجربة الموظفين.
(Employee Experience – Employment Promise Realization)

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– أخصائي أول تطوير المشاريع.
(Sr. Specialist, Ventures, Project Development)

– مهندس أول ، تخطيط المشاريع.
(Sr. Engineer, Project Planning)

– مهندس عمليات.
(Olefins Process Engineer – Lead Scientist / Sr. Scientist)

– مهندس تنفيذ المشاريع.
(Sr. Engineer, Projects Execution / Permits & Regulations)

– أخصائي أول ، تطوير الأعمال.
(Sr. Specialist, Business Case Development & Economics Model)

– مهندس كيميائي.
(Chemical Engineer)

– أخصائي أول ، تطوير المشاريع.
(Sr. Specialist, Venture and Project Development)

– مدير المشروع.
(Project Manager – Technology Licensing)

– أخصائي أعمال البتروكيماويات.
(Sr. Specialist, Petrochemicals Business)

– أخصائي الواجهات (SAO ، Gov ، إلخ.).
(Leader, Interfaces (SAO, Gov, etc.))

– مهندس عمليات رئيسي.
(Senior/Lead Process Engineer, Manufacturing Process)

– أخصائي أول ، النمذجة الاقتصادية.
(Sr. Specialist, Economic Modeling)

رابط التقديم على وظائف سابك:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف شركة سابك عبر موقعها الرسمي:

بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )

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