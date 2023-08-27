وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف الصيانة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية).
– مدير التسويق والمبيعات/ البطاريات (الرياض): شهادة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مشرف عمليات البيوتانول (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)