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وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، والدمام.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– رئيس قسم المشاريع (الرياض).

– مستشار أول/ إستراتيجية البتروكيماويات (الرياض).

– مشغل/ إعادة التدوير (الرياض).

– أخصائي التدريب الفني (الجبيل).

– سكرتير تنفيذي (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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