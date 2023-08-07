وظائف شاغرة لدى شركة الخزف

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق اللوجستيات: شهادة الثانوية العامة فأعلى.

– ممثل مبيعات/ البيع بالجملة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المبيعات والتسويق، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي قانوني: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)