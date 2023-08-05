وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس صناعي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية.

– مستشار وظيفي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المعلومات، نظم المعلومات).

– مستشار وظيفي أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، تطوير البرمجيات).

– مستشار تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المعلومات، نظم المعلومات).

– مهندس مبيعات/ المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)