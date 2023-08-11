وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مطور أول تطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة البرمجيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مستشار وظيفي أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المعلومات، نظم المعلومات).

– مبرمج: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي الدعم الفني لتقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.

– مدير هندسة بيانات تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الحاسوب.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)