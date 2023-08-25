وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مستشار وظيفي أول.
– أخصائي مبيعات.
– أخصائي أول التصميم الجرافيكي.
– مهندس إنتاج.
– مصمم جرافيك.
– مدير قسم الصيانة/ ملحقات الأسلاك.
– مهندس تسويق المنتجات.
– مهندس كهربائي.
– أخصائي علاقات الموظفين.
– مهندس موقع التشطيبات المدنية.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)