Icon

كريستيانو رونالدو الأفضل بمباراة النصر والشرطة Icon استجواب 94 من جمهور كرواتيا بعد مقتل مشجع Icon الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس وزراء إثيوبيا Icon محمد كنو يمنح الهلال التقدم ضد الشباب Icon نيويورك تعيد 42 عملًا أثريًّا إلى إيطاليا Icon فرانك كيسيه ينضم للأهلي رسميًّا Icon إنذار أحمر في عسير: أمطار وسيول وبرد غدًا Icon كاسترو عن رحيل تاليسكا: سيُغادر للفندق استعدادًا للنهائي Icon شاب يبيع التمور في بريدة على طريقة المعلقين الرياضيين Icon وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة النهدي

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٩ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة النهدي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

  1. أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف النهدي الطبيّة

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير ترويج التجارة الإلكترونية والاتصالات.

قد يهمّك أيضاً
الإطاحة بشخص لترويجه 35 كجم حشيش مخدر بعسير

الإطاحة بشخص لترويجه 35 كجم حشيش مخدر بعسير

المسعد: 50 مليونًا دعمًا مباشرًا لكل نادٍ بدوري روشن

المسعد: 50 مليونًا دعمًا مباشرًا لكل نادٍ بدوري روشن

– مسؤول المشتريات والإمدادات المؤسسي.

– مشرف منشأة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أغسطس 2023م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات في الجامعة
السعودية اليوم

أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات...

السعودية اليوم
هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع الخاص
السعودية اليوم

هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع...

السعودية اليوم
وزير الدفاع الإسرائيلي: التماسك الداخلي للجيش يتآكل
العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: التماسك الداخلي للجيش يتآكل

العالم
أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون متنزه المسقي في أبها
السعودية اليوم

أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون متنزه...

السعودية اليوم
جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي
آخر الاخبار

جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي

آخر الاخبار
دواء هندي ملوث يقتل أطفال العراق
العالم

دواء هندي ملوث يقتل أطفال العراق

العالم
تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن قتل 3 أشخاص بينهم رجلا أمن في الرياض
أخبار أمنية

تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن قتل 3...

أخبار أمنية
انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا
السعودية اليوم

انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين...

السعودية اليوم