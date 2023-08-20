وظائف شاغرة لدى شركة بوبا

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والخبر، والرياض.
وبيّنت شركة بوبا العربية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد أول/ الإستراتيجيات (جدة).
– موظف مركز الاتصال (عدد 6 وظائف/ الخبر).
– موظف مبيعات (الرياض).
– مساعد أول/ مركز الاتصال (الخبر).
وأوضحت شركة بوبا العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)