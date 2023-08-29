وظائف شاغرة لدى شركة رتال

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أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والخبر، وجدة.
وأبرزت شركة رتال للتطوير العمراني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الإنشاءات.
– أخصائي أعمال مدنية.
– مهندس موقع مدني.
– مهندس مدني أول.
– مهندس مراقبة التكاليف.
– مهندس كهرباء.
– مساعد التصميم الداخلي.
– مهندس موقع.
– مصمم/ رسام.
وأوضحت شركة رتال للتطوير العمراني، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)