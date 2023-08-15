وظائف شاغرة لدى شركة ساهر

أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني (شركة ساهر)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:

الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي مراقبة العمليات.

(Operation Control Specialist)

2- أخصائي أداء العمليات.

(Operation performance Specialist

3- محلل تخطيط العمليات.

(Senior Operation Planning Analyst)

4- أخصائي أول تخطيط العمليات.

(Senior Operation Planning Specialist)