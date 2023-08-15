وظائف شاغرة لدى شركة ساهر أزمة لـ نادي الشباب بعد إصابة حسان تمبكتي الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند 124 ألف ساعة تطوعية قدمها متطوعون ومتطوعات بالهلال الأحمر بمكة الرياض تكمل استعداداتها لاستضافة بطولة رفع الأثقال العالمية الرحيل ينتظر ميشايل بعد مشادته مع محمد البريك تعليم النماص يحتفي بالمتميزين في الدورة الرابعة لمبادرة وقفة إجلال إنقاذ معتمر إندونيسي من أزمة تنفسية حادة بمكة الاتحاديون لـ أنمار : هناك نقص بالفريق ومنصور البلوي وصلنا العالمية من قبل تقنية جديدة لمراقبة الغطاء النباتي وحمايته
أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني (شركة ساهر)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:
1- أخصائي مراقبة العمليات.
(Operation Control Specialist)
2- أخصائي أداء العمليات.
(Operation performance Specialist
3- محلل تخطيط العمليات.
(Senior Operation Planning Analyst)
4- أخصائي أول تخطيط العمليات.
(Senior Operation Planning Specialist)
5- أخصائي أول أداء العمليات.
(Senior Operation performance Specialist)
6- مهندس أول أمن المعلومات.
(Senior Information Security Architect)
7- أخصائي أول الأمن السيبراني.
(Senior Cybersecurity Specialist)
8- أخصائي أول إدارة أمن المعلومات والامتثال.
(Senior Information Security Governance & Compliance Specialist)
9- أخصائي جودة.
(Quality Specialist)
– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف شركة ساهر، عبر موقعها الرسمي:
رابط التقديم: (اضغط هنا)