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لحملة مؤهل البكالوريوس

وظائف شاغرة لدى شركة ساهر

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٨ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة ساهر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني (شركة ساهر)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:

الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي مراقبة العمليات.
(Operation Control Specialist)

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2- أخصائي أداء العمليات.
(Operation performance Specialist

3- محلل تخطيط العمليات.
(Senior Operation Planning Analyst)

4- أخصائي أول تخطيط العمليات.
(Senior Operation Planning Specialist)

5- أخصائي أول أداء العمليات.
(Senior Operation performance Specialist)

6- مهندس أول أمن المعلومات.
(Senior Information Security Architect)

7- أخصائي أول الأمن السيبراني.
(Senior Cybersecurity Specialist)

8- أخصائي أول إدارة أمن المعلومات والامتثال.
(Senior Information Security Governance & Compliance Specialist)

9- أخصائي جودة.
(Quality Specialist)

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف شركة ساهر، عبر موقعها الرسمي:

رابط التقديم: (اضغط هنا)

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