وظائف شاغرة لدى شركة علم

أعلنت شركة علم (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن طرح وظائف شاغرة في مقرها بالرياض برواتب تنافسية ومزايا متعددة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة:

– مسؤول التركيز على العملاء (Customer Centricity/Experience Principal)

– مستشار تطوير الأعمال (Consultant Business Development)

– مدير تطوير الأعمال (Principal Business Development)

– استشاري الاستراتيجية والتخطيط (Consultant – Strategy & Planning)

– استشاري أول ابتكار (Senior Consultant – Innovation)

– مسؤول قاعدة البيانات (SQL Server Database Administrator)

– عالم بيانات أول (Senior Data Scientist)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– التسويق

– المالية

– العلاقات العامة

– المحاسبة

– علوم الحاسب

– نظم المعلومات

– علوم الكمبيوتر

– تقنية المعلومات

– نظم المعلومات

– هندسة الحاسب

– الرياضيات

– الإحصاء

– الهندسة الصناعية

مزايا العمل في شركة علم:

– رواتب شهرية تنافسية.

– زيادات سنوية مبنية على تقييم الأداء.

– مكافآت سنوية من الأرباح.

– قروض حسنة.

– تأمين طبي للموظف وأسرته.

– تأمين طبي لوالدي الموظف.

– تأمين على السيارة.

– اشتراكات بالنوادي الرياضية.

– خصومات للموظفين لدى الشركات والمطاعم والفنادق وغيرها.

– دعم الراغبين في الدراسة.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليا، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.