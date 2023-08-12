خلال أسبوع.. ضبط 14244 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود النهائيات السعودية تُبشر الهلال باللقب وظائف شاغرة لدى شركة علم تنبيه من هطول أمطار غزيرة وبرد وسيول في عسير 144 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي استياء من تعثر الحصول على الدفعة الإضافية للبناء الذاتي أغرب عادات إكرام الضيف بالسعودية بينها صب السمن بلدية محافظة رابغ تعلن وظائف عبر جدارات مواجهات البرتغال تُنصف جيسوس أمام كاسترو إعلان نتائج القبول بـ كلية الملك خالد العسكرية
أعلنت شركة علم (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن طرح وظائف شاغرة في مقرها بالرياض برواتب تنافسية ومزايا متعددة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
– مسؤول التركيز على العملاء (Customer Centricity/Experience Principal)
– مستشار تطوير الأعمال (Consultant Business Development)
– مدير تطوير الأعمال (Principal Business Development)
– استشاري الاستراتيجية والتخطيط (Consultant – Strategy & Planning)
– استشاري أول ابتكار (Senior Consultant – Innovation)
– مسؤول قاعدة البيانات (SQL Server Database Administrator)
– عالم بيانات أول (Senior Data Scientist)
– إدارة الأعمال
– التسويق
– المالية
– العلاقات العامة
– المحاسبة
– علوم الحاسب
– نظم المعلومات
– علوم الكمبيوتر
– تقنية المعلومات
– نظم المعلومات
– هندسة الحاسب
– الرياضيات
– الإحصاء
– الهندسة الصناعية
مزايا العمل في شركة علم:
– رواتب شهرية تنافسية.
– زيادات سنوية مبنية على تقييم الأداء.
– مكافآت سنوية من الأرباح.
– قروض حسنة.
– تأمين طبي للموظف وأسرته.
– تأمين طبي لوالدي الموظف.
– تأمين على السيارة.
– اشتراكات بالنوادي الرياضية.
– خصومات للموظفين لدى الشركات والمطاعم والفنادق وغيرها.
– دعم الراغبين في الدراسة.
التقديم على الوظائف متاح حاليا، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.