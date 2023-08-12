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وظائف شاغرة لدى شركة علم

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٦ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة علم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة علم (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن طرح وظائف شاغرة في مقرها بالرياض برواتب تنافسية ومزايا متعددة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة:

– مسؤول التركيز على العملاء (Customer Centricity/Experience Principal)
– مستشار تطوير الأعمال (Consultant Business Development)
– مدير تطوير الأعمال (Principal Business Development)
– استشاري الاستراتيجية  والتخطيط (Consultant – Strategy & Planning)
– استشاري أول ابتكار (Senior Consultant – Innovation)
– مسؤول قاعدة البيانات (SQL Server Database Administrator)
– عالم بيانات أول (Senior Data Scientist)

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– التسويق
– المالية
– العلاقات العامة
– المحاسبة
– علوم الحاسب
– نظم المعلومات
– علوم الكمبيوتر
– تقنية المعلومات
– نظم المعلومات
– هندسة الحاسب
– الرياضيات
– الإحصاء
– الهندسة الصناعية

مزايا العمل في شركة علم:

– رواتب شهرية تنافسية.
– زيادات سنوية مبنية على تقييم الأداء.
– مكافآت سنوية من الأرباح.
– قروض حسنة.
– تأمين طبي للموظف وأسرته.
– تأمين طبي لوالدي الموظف.
– تأمين على السيارة.
– اشتراكات بالنوادي الرياضية.
– خصومات للموظفين لدى الشركات والمطاعم والفنادق وغيرها.
– دعم الراغبين في الدراسة.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليا، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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