المجلس العسكري يهدد بقتل رئيس النيجر إذا تدخلت الدول المجاورة عسكريًّا مكونات الشكل الجديد لـ كأس الملك سلمان للأندية وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار تغريم 15 منشأة 383.600 ريال لمخالفتها نظام توفير الأدوية منشور خاطئ يعيد بريطانيا للاتحاد الأوروبي اللواء الشهري يتفقَّد قطاعات ووحدات حرس الحدود في مكة المكرمة وعسير لقطات حية لمباشرة غرق طفل بعمر 10 سنوات في الأحساء نجاة حكومة مودي من فخ حجب الثقة بالهند وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى أرامكو الطبي
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والمجمعة.
وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني طلاء/ التايفون (الطائف).
– رئيس عمليات الطيران (المجمعة).
– مدير أول سلسلة التوريد (الطائف).
وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 23 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)