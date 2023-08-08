وظائف شاغرة لدى مجموعة الشايع الدولية

أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر شواغر وظيفية بالرياض مجال الملابس والإكسسوارات النسائية عبر يوم وظيفي مفتوح (غدًا الأربعاء 2023/8/9م)، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مُمثلة مبيعات.

– مُسوقة بصرية.

موقع العمل:

– للعلامات التجارية Claires ,Debenhams, Next، Victoria’s Secret.

– في المواقع التالية: غرناطة مول، الرياض بارك.

المتطلبات:

1- الجنسية السعودية.

2- شهادة ثانوية فأعلى.

3- خبرة سابقة في نفس المجال.

4- يفضّل أن يكون من اهتمامات المتقدمة اللباس والموضة والعطور.

5- لغة انجليزية مبتدئة إلى متوسطة.

المزايا والحقوق الوظيفية:

– رواتب مجزية – بدل سكن – بدل نقل.

– عمولات إضافية.

– تدريب وتطوير مستمر.

– بطاقة تخفيض على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة للموظفة واثنين من أفراد عائلتها وأصدقائها.

ملاحظة:

– ضرورة إحضار السيرة الذاتية.

موعد المقابلات:

– سوف يكون موعد المقابلات يوم غد الأربعاء الموافق 2023/8/9م (من الساعة 10:00 صباحًا إلى 1:00 مساءً).

مكان المقابلات:

– الرياض – في مقر الشركة الرئيسي – البوابة الاقتصادية – بوابة رقم 5.

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