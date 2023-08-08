وظائف شاغرة لدى مجموعة الشايع الدولية

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أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر شواغر وظيفية بالرياض مجال الملابس والإكسسوارات النسائية عبر يوم وظيفي مفتوح (غدًا الأربعاء 2023/8/9م)، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مُمثلة مبيعات.
– مُسوقة بصرية.
– للعلامات التجارية Claires ,Debenhams, Next، Victoria’s Secret.
– في المواقع التالية: غرناطة مول، الرياض بارك.
1- الجنسية السعودية.
2- شهادة ثانوية فأعلى.
3- خبرة سابقة في نفس المجال.
4- يفضّل أن يكون من اهتمامات المتقدمة اللباس والموضة والعطور.
5- لغة انجليزية مبتدئة إلى متوسطة.
– رواتب مجزية – بدل سكن – بدل نقل.
– عمولات إضافية.
– تدريب وتطوير مستمر.
– بطاقة تخفيض على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة للموظفة واثنين من أفراد عائلتها وأصدقائها.
ملاحظة:
– ضرورة إحضار السيرة الذاتية.
موعد المقابلات:
– سوف يكون موعد المقابلات يوم غد الأربعاء الموافق 2023/8/9م (من الساعة 10:00 صباحًا إلى 1:00 مساءً).
– الرياض – في مقر الشركة الرئيسي – البوابة الاقتصادية – بوابة رقم 5.
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