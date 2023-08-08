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وظائف شاغرة لدى مجموعة الشايع الدولية

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ مساءً
وظائف شاغرة لدى مجموعة الشايع الدولية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر شواغر وظيفية بالرياض مجال الملابس والإكسسوارات النسائية عبر يوم وظيفي مفتوح (غدًا الأربعاء 2023/8/9م)، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مُمثلة مبيعات.
– مُسوقة بصرية.

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موقع العمل: 

– للعلامات التجارية Claires ,Debenhams, Next، Victoria’s Secret.
– في المواقع التالية: غرناطة مول، الرياض بارك.

المتطلبات:

1- الجنسية السعودية.
2- شهادة ثانوية فأعلى.
3- خبرة سابقة في نفس المجال.
4- يفضّل أن يكون من اهتمامات المتقدمة اللباس والموضة والعطور.
5- لغة انجليزية مبتدئة إلى متوسطة.

المزايا والحقوق الوظيفية:

– رواتب مجزية – بدل سكن – بدل نقل.
– عمولات إضافية.
– تدريب وتطوير مستمر.
– بطاقة تخفيض على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة للموظفة واثنين من أفراد عائلتها وأصدقائها.

ملاحظة:

– ضرورة إحضار السيرة الذاتية.

موعد المقابلات:

– سوف يكون موعد المقابلات يوم غد الأربعاء الموافق 2023/8/9م (من الساعة 10:00 صباحًا إلى 1:00 مساءً).

مكان المقابلات:

الرياض – في مقر الشركة الرئيسي – البوابة الاقتصادية – بوابة رقم 5.
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  • حسن الزهراني

    تصعيب الأمور لاهو واجب على كل محتاج والكل بها الدنيا يدور ودواج والرزق بيد الخالق الي لبحره هز الأمواج رب السماوات والأرض يعرف كل خافيه من همها تكثر بها الرايحه و المدراج وتسهيل الأمر لعباده ستر لكل بيت فيه مخراج ومجموعة الشايع لها في كل ديره علم طيب وباب وسراج له قبول عند ربي يوم يقبل الناس ويعرف كل محتاااج

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