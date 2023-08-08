وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف سعود الطبية

وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب مقيم/ جراحة الفم والوجه والفكين.

– طبيب مقيم/ وحدة العناية المركزة للأطفال.

– طبيب مقيم/ الأمراض المعدية.

– طبيب مقيم/ علم الأعصاب.

– طبيب مقيم/ جراحة الصدر.

– طبيب مقيم/ العناية المركزة لحديثي الولادة.

– طبيب مقيم/ أمراض الدم والأورام.

– طبيب مقيم/ العناية المركزة.

– طبيب مقيم/ أمراض النساء والولادة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 16 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)