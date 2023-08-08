Icon

إطلاق الحملة الإعلامية للعام الدراسي الجديد بـ تعليم الرياض Icon وظائف إدارية شاغرة بشركة علم Icon أسباب تدفعك لعدم شراء آيفون الآن Icon وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية Icon وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية Icon عروض ديزني على الجليد تستقبل زوار بوليفارد رياض سيتي Icon وظائف شاغرة بشركة معادن في 3 مدن Icon وظائف شاغرة لدى نيوم الاجتماعية Icon انتشال القاطرة الغارقة فهد من قناة السويس Icon وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف سعود الطبية

وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
“عِلم” تقر توزيع 233 مليون ريال أرباحاً نقدية بنسبة 30%

“عِلم” تقر توزيع 233 مليون ريال أرباحاً نقدية بنسبة 30%

ضبط 4 مواطنين روجوا الإمفيتامين والأقراص المحظورة

ضبط 4 مواطنين روجوا الإمفيتامين والأقراص المحظورة

– طبيب مقيم/ جراحة الفم والوجه والفكين.

– طبيب مقيم/ وحدة العناية المركزة للأطفال.

– طبيب مقيم/ الأمراض المعدية.

– طبيب مقيم/ علم الأعصاب.

– طبيب مقيم/ جراحة الصدر.

– طبيب مقيم/ العناية المركزة لحديثي الولادة.

– طبيب مقيم/ أمراض الدم والأورام.

– طبيب مقيم/ العناية المركزة.

– طبيب مقيم/ أمراض النساء والولادة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 16 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المواهب موجودة وبكثرة في بلادنا فلنعمل على صناعة نجوم جدد
السعودية اليوم

المواهب موجودة وبكثرة في بلادنا فلنعمل على...

السعودية اليوم
الأمن السيبراني: التسجيل في برنامج سايبرك الابتكار مستمر
السعودية اليوم

الأمن السيبراني: التسجيل في برنامج سايبرك الابتكار...

السعودية اليوم
استدعاء 174 سيارة مرسيدس S-CLASS لاحتمالية وقوع حادث
السعودية اليوم

استدعاء 174 سيارة مرسيدس S-CLASS لاحتمالية وقوع...

السعودية اليوم
حملة ترامب الانتخابية أنفقت 40 مليون دولار على مشاكله القانونية
العالم

حملة ترامب الانتخابية أنفقت 40 مليون دولار...

العالم
مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 22.42 نقطة
السوق

مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 22.42 نقطة

السوق
تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن أطلق النار على آخر في الرياض
السعودية اليوم

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن أطلق النار...

السعودية اليوم
العراق يغرق في ظلام دامس بعد حريق محطة الكهرباء بالبصرة
العالم

العراق يغرق في ظلام دامس بعد حريق...

العالم
الضوابط اللازمة لاختيار مقاعد الأطفال بالسيارات
السعودية اليوم

الضوابط اللازمة لاختيار مقاعد الأطفال بالسيارات

السعودية اليوم