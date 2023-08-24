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وظائف شاغرة لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية 

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ صباحاً
وظائف شاغرة لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية 
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف عن وظائف بالمجالات الفنية والإدارية بالرياض وجدة، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مُحلل أول شؤون مجلس الإدارة.
– باحث علمي بمكتب الهيئة بمطار الملك خالد الدولي.
– باحث علمي بمكتب الهيئة بمطار الملك عبد العزيز الدولي.
– أخصائي شؤون مجلس الإدارة.

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– الإدارة المكتبية.
– نظم المعلومات الإدارية.
– الفيزياء الطبية.
– الفيزياء الصحية.
– الفيزياء النووية.
– العلوم الإشعاعية.
– أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/02/07هـ الموافق 2023/08/23م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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