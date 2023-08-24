أسمنت الرياض: توزيع 96 مليون ريال أرباحاً على المساهمين مكافحة المخدرات تعلن عن وظائف عسكرية على رتبة جندي أول وجندي وظائف شاغرة لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية 16.9 مليار ريال صادرات السعودية غير النفطية خلال يونيو “سمو العقارية” تحقق أرباحاً بقيمة 50 مليون ريال السعودية تستقل بسياستها الخارجية وتستعد للانضمام لـ بريكس مصير فاغنر بعد مقتل زعيمها بريغوجين في تحطم الطائرة وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر المعلم شمعة تضيء طريق العلم للطلاب ويصنع الأمل ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202.2 ريال
أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف عن وظائف بالمجالات الفنية والإدارية بالرياض وجدة، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مُحلل أول شؤون مجلس الإدارة.
– باحث علمي بمكتب الهيئة بمطار الملك خالد الدولي.
– باحث علمي بمكتب الهيئة بمطار الملك عبد العزيز الدولي.
– أخصائي شؤون مجلس الإدارة.
– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– الإدارة المكتبية.
– نظم المعلومات الإدارية.
– الفيزياء الطبية.
– الفيزياء الصحية.
– الفيزياء النووية.
– العلوم الإشعاعية.
– أو ما يعادلها.
– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/02/07هـ الموافق 2023/08/23م.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا