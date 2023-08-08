وظائف شاغرة لدى هيئة السوق المالية

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أعلنت هيئة السوق المالية عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية، المالية، القانونية) لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
– أخصائي إدارة التحقيق (وحدة مخالفات سلوكيات السوق)
– أخصائي إدارة التحقيق (وحدة مخالفات أعمال الأوراق المالية)
– أخصائي إدارة حماية المستثمر (وحدة البلاغات)
– أخصائي إدارة حوكمة الشركات (وحدة التحقق والمتابعة)
– أخصائي إدارة حوكمة الشركات (وحدة الإشراف)
– المالية
– المحاسبة
– القانون
– الحقوق
– الشريعة
– أو ما يعادلها
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
– اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.
– توفر المهارات والمتطلبات الخاصة لكل وظيفة (حسب الوصف الوظيفي).
– اجتياز المقابلات الشخصية.
– التفرغ التام.
التقديم على الوظائف متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا