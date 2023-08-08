وظائف شاغرة لدى هيئة السوق المالية

أعلنت هيئة السوق المالية عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية، المالية، القانونية) لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة

– أخصائي إدارة التحقيق (وحدة مخالفات سلوكيات السوق)

– أخصائي إدارة التحقيق (وحدة مخالفات أعمال الأوراق المالية)

– أخصائي إدارة حماية المستثمر (وحدة البلاغات)

– أخصائي إدارة حوكمة الشركات (وحدة التحقق والمتابعة)

– أخصائي إدارة حوكمة الشركات (وحدة الإشراف)

التخصصات المطلوبة:

– المالية

– المحاسبة

– القانون

– الحقوق

– الشريعة

– أو ما يعادلها

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

– اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

– توفر المهارات والمتطلبات الخاصة لكل وظيفة (حسب الوصف الوظيفي).

– اجتياز المقابلات الشخصية.

– التفرغ التام.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا