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وظائف شاغرة لدى هيئة السوق المالية

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
وظائف شاغرة لدى هيئة السوق المالية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة السوق المالية عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية، المالية، القانونية) لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة

– أخصائي إدارة التحقيق (وحدة مخالفات سلوكيات السوق)
– أخصائي إدارة التحقيق (وحدة مخالفات أعمال الأوراق المالية)
– أخصائي إدارة حماية المستثمر (وحدة البلاغات)
– أخصائي إدارة حوكمة الشركات (وحدة التحقق والمتابعة)
– أخصائي إدارة حوكمة الشركات (وحدة الإشراف)

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التخصصات المطلوبة:

– المالية
– المحاسبة
– القانون
– الحقوق
– الشريعة
– أو ما يعادلها

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
– اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.
– توفر المهارات والمتطلبات الخاصة لكل وظيفة (حسب الوصف الوظيفي).
– اجتياز المقابلات الشخصية.
– التفرغ التام.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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