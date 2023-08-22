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وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٥ مساءً
وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المحتوى

وبيّنت هيئة المحتوى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي أول حوكمة البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة البيانات، هندسة البيانات، علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات)، أو التخصصات ذات الصلة.

– أخصائي أول تنمية المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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