وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى

تحرك مصري سريع بعد ظهور متحور كورونا لقطات جديدة لأمطار غزيرة على الحرم المكي البرازيل تدعم إطلاق عملة تجارية لدول بريكس تاليسكا يسجل الهدف الأول لـ النصر ضد شباب الأهلي ليفاندوفسكي عن هاري كين: خارق سيفيد بايرن ميونخ أكثر من 185 جهازًا في مركز GAMMA لعشاق الألعاب الإلكترونية تعيين المحامي السابق لإدارة أوباما مستشارًا للبيت الأبيض تغييرات جذرية على روابط الأخبار في منصة إكس وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي وظائف شاغرة بفروع شركة معادن
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت هيئة المحتوى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أول حوكمة البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة البيانات، هندسة البيانات، علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات)، أو التخصصات ذات الصلة.
– أخصائي أول تنمية المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)