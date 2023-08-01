وظائف شاغرة لدى هيئة الملكية الفكرية

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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– سكرتير تنفيذي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– محلل التميز المؤسسي (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
– أمين مستودع: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أغسطس 2023م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)