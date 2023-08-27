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وظائف شاغرة لدى هيئة تنظيم المياه والكهرباء

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤١ مساءً
وظائف شاغرة لدى هيئة تنظيم المياه والكهرباء
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من إدارة الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المياه والكهرباء

وأبرزت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

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– اختصاصي هندسي/ إدارة أكواد الكهرباء: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– اختصاصي مالي/ إدارة مراقبة الأداء: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص المالية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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