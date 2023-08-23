وظائف شاغرة لدى هيئة سدايا

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة تنفيذ الإستراتيجية.

– مساعد مدير الحسابات التقنية.

– مهندس جودة رئيسي/ البرمجيات.

– مستشار المدن الذكية.

– مسؤول عمليات الاتصالات الآمنة.

– مسؤول الحوكمة والامتثال.

– أخصائي عمليات الاتصالات الآمنة.

– محلل أول إستراتيجية تجربة العملاء.

– مسؤول تصميم التطبيقات الآمنة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)