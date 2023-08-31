وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة

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أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.
وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل خدمات موظفين.
– مدير مشروع أول/ الإدارة العامة لإدارة المشاريع المؤسسية.
– مهندس خبير تنظيم وتخطيط أعمال توزيع وفرض.
– مهندس خبير تنظيم وتخطيط أعمال تكرير وتجزئة غاز طبيعي.
– محلل تراخيص.
– أخصائي أول أزمات/ الإدارة العامة للأمن والسلامة وإدارة الأزمات.
– خبير أزمات/ الإدارة العامة للأمن والسلامة وإدارة الأزمات.
وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)