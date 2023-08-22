وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار/ الإدارة العامة للابتكار والتطوير.

– رئيس قسم الإعلام الرقمي.

– رئيس قسم المحتوى والترجمة.

– رئيس قسم برامج تعزيز الانتماء.

– أخصائي أول تخطيط وأداء/ الإدارة العامة للتميز المؤسسي.

– خبير تطوير عمليات وإجراءات/ الإدارة العامة للتميز المؤسسي.

– خبير جودة/ الإدارة العامة للتميز المؤسسي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)