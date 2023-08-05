وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والظهران، والرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف أول إلكترونيات الطيران/ التايفون (الطائف).

– فني إطلاق الأسلحة (الظهران).

– مشرف التوريدات (الرياض).

– موظف مشتريات (الرياض).

– مدرب مراقبة الطائرات والإنذار (الظهران).

– مدير الخدمات الهندسية (الجبيل).

– فني تحميل الأسلحة (الظهران).

التقديم على الوظائف

وأوضحت BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 16 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)