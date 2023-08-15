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وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية وتعليمية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، وخميس مشيط، والظهران، وتبوك.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مترجم (الرياض).

– أخصائي السلامة (الطائف).

– مشرف دعم التطبيقات (الرياض).

– مشرف فني الخروج/ الصيانة (الطائف).

– أخصائي أنشطة الصيانة (الطائف).

– فني أول توريد (خميس مشيط).

– أخصائي توريد الذخائر (خميس مشيط).

– فني صيانة الذخائر (خميس مشيط).

– مبرمج أنظمة التوريد (الرياض).

– مدرب صيانة كهربائية وبيئي (الظهران).

– مسؤول قاعدة البيانات (الرياض).

– محلل أول الأمن السيبراني (الرياض).

– معلم لغة انجليزية (تبوك).

– مدير المشتريات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 29 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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