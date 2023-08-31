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وظائف شاغرة للجنسين بفروع متاجر الرقيب

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ مساءً
وظائف شاغرة للجنسين بفروع متاجر الرقيب
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، والرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مساعد مبيعات (الخبر).

– مساعد مبيعات (الرياض).

– مساعد مبيعات (جدة).

– مسؤول المشتريات (الخبر).

– محاسب أول/ حسابات المدفوعات (الخبر).

– محلل أعمال/ التجارة الإلكترونية (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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