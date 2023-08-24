وظائف شاغرة للجنسين بمدينة الملك سعود الطبية

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف سعود الطبية

وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول مشاريع تقنية المعلومات.

– أخصائي أول نظم معلوماتية صحية.

– ممرض/ الرعاية الصحية المنزلية.

– ممرض/ طوارئ بالغين.

– ممرض/ الرعاية الحرجة.

– ممرض/ وحدة العناية المركزة للأطفال.

– ممرض/ وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 31 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)