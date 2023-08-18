وظائف شاغرة للجنسين بمركز أرامكو الطبي

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية وأمنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي معالج إشعاعي أول.

– مساعد طبيب أسنان.

– فني أول تخطيط القلب.

– أخصائي الإستراتيجيات والمخاطر المؤسسي.

– مساعد فني مختبر.

– أخصائي طب الأسرة.

– أخصائي أشعة.

– صيدلاني.

– أخصائي مختبر/ علم أمراض الأنسجة.

– طبيب أسنان عام.

– مستشار خدمات المرضى.

– أخصائي هندسة إكلينيكية.

– مستشار أمني.

– أخصائي مشتريات.

– منسق أول تفتيش السلامة.

– محلل أعمال أول.

– فني سحب دم.

– مساعد محلل أعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)