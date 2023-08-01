رفع ستارة باب الكعبة المشرفة استعدادًا لمراسم غسلها خطأ بسيط يمنح روسية الحرية بعد اعتقال 14 عامًا وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي تعرض موظف بقنصلية للسويد لإطلاق نار في تركيا وظائف شاغرة في شركة ياسرف وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد وظائف شاغرة في شركة طيران الرياض وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي
أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة نبيل عبدالله أبو نهية وشريكه، وشركة الحلول الاصيلة المحدودة” في كل من رأس الخير، وينبع.
وأبرز البرنامج، أن وظائف برنامج التأهيل والإحلال المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الشؤون الإدارية والخدمات المشتركة (رأس الخير).
– مراقب عمال (عدد وظيفتين/ رأس الخير).
– أخصائي بكتيريا (رأس الخير).
– مشغل معدات ثقيلة (عدد وظيفتين/ رأس الخير).
– مشغل أوتوكاد (رأس الخير).
– فني تركيب أنابيب (رأس الخير).
– مهندس ميداني أول (للجنسين/ ينبع).
وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)