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وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٠ مساءً
وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة نبيل عبدالله أبو نهية وشريكه، وشركة الحلول الاصيلة المحدودة” في كل من رأس الخير، وينبع.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز البرنامج، أن وظائف برنامج التأهيل والإحلال المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير الشؤون الإدارية والخدمات المشتركة (رأس الخير).

– مراقب عمال (عدد وظيفتين/ رأس الخير).

– أخصائي بكتيريا (رأس الخير).

– مشغل معدات ثقيلة (عدد وظيفتين/ رأس الخير).

– مشغل أوتوكاد (رأس الخير).

– فني تركيب أنابيب (رأس الخير).

– مهندس ميداني أول (للجنسين/ ينبع).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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