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وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ مساءً
وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة ابتكار للتقنية المحدودة، وشركة الحلول الاصيلة المحدودة، وشركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة” في كل من ينبع، والجبيل.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز البرنامج، أن وظائف برنامج التأهيل والإحلال المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مسؤول الأنظمة (للجنسين/ ينبع).

– مهندس ميداني أول (للجنسين/ ينبع).

– مساعد (عدد 3 وظائف/ الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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