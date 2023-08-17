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وظائف شاغرة للجنسين في روشن العقارية

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ مساءً
وظائف شاغرة للجنسين في روشن العقارية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت شركة روشن العقارية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي تسويق الوجهة.

– أخصائي أول مراقبة التكاليف والميزانية.

– أخصائي أول تخطيط المشاريع والجدولة.

– مساعد مدير/ الإدارة التجارية.

– مدير إدارة أصحاب المصلحة.

– مدير أول إدارة أصحاب المصلحة.

– أخصائي أول إدارة أصحاب المصلحة.

– أخصائي أول مشتريات.

– مدير طرق البناء الحديثة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روشن العقارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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