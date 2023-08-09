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وظائف شاغرة للجنسين في روشن العقارية

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٨ مساءً
وظائف شاغرة للجنسين في روشن العقارية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت شركة روشن العقارية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– موظف استقبال/ مركز المبيعات.

– مساعد مدير الاستدامة.

– مساعد مدير مركز الابتكار.

– مدير التطوير.

– مدير تطبيقات الأعمال.

– مدير أول حوكمة تقنية المعلومات والمخاطر والامتثال.

– مدير أول المشتريات المؤسسي.

– مدير قدرة المبيعات.

– مدير أول الحوكمة والمخاطر والامتثال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روشن العقارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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