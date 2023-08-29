وظائف شاغرة للجنسين في شركة النهدي

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أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في محافظة جدة.
وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول إدارة الجودة الشامل.
– مساعد مدير خطط الفئة.
– مدير فئة العناية بالسيدات.
– أخصائي أول تسويق الفئة.
وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)