وظائف شاغرة للجنسين في شركة علم

أعلنت شركة علم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة علم

وأبرزت شركة عِلم، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار أول/ تخطيط الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مطور أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– عالم بيانات أول: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، علوم البيانات، الإحصاء).

– استشاري أول/ ابتكار المنتجات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، التسويق، العلاقات العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة عِلم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)