الاتحاد يواصل محاولاته لضم محمد صلاح وظائف شاغرة للجنسين في شركة علم وظائف شاغرة لدى الملاحة الجوية السحب والأمطار يرسمان لوحة ربانية على متنزهات الباحة حمدالله يقود التشكيل المثالي بالجولة الثانية لقطات توثق حضور رئيس الاتحاد السعودي نهائي مونديال السيدات 2023 تزكية آل فاضل رئيسًا لـ الأخدود حتى 2027 مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش أداء الاقتصاد ويشيد بتراجع معدلات التضخم إغلاق حديقة الحيوان بالرياض اعتبارًا من الغد ضبط 503 دراجات آلية مخالفة بمختلف المناطق
أعلنت شركة علم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة عِلم، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مستشار أول/ تخطيط الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مطور أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– عالم بيانات أول: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، علوم البيانات، الإحصاء).
– استشاري أول/ ابتكار المنتجات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، التسويق، العلاقات العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة عِلم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)