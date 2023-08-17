وظائف شاغرة للجنسين في فروع NOMAC

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أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من جدة، ورابغ، وأملج.
وأبرزت شركة نوماك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– سكرتير تنفيذي (للنساء/ جدة).
– مشرف ميكانيكي (رابغ).
– مشغل معدات (عدد وظيفتين/ رابغ).
– فني ميكانيكي (رابغ).
– مدير عمليات الطاقة (رابغ).
– مدير فني/ مرافق إنتاج الطاقة والمياه (أملج).
– مدير العمليات التشغيلية (أملج).
وأوضحت شركة نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)